Турнир по борьбе в Албании. Кыргызстанцы завоевали две бронзы

Спортсмены из Кыргызстана завоевали две бронзовые медали рейтингового турнира по греко-римской борьбе в Албании. Об этом сообщает Объединенный мир борьбы (UWW).

Раззак Бейшекеев в весовой категории до 72 килограммов дошел до полуфинала, где уступил спортсмену из Ирана. В схватке за бронзу он был сильнее представителя Казахстана.

Узур Джузупбеков в весовой категории до 97 килограммов в четвертьфинале проиграл россиянину, который вышел в финал, дав шанс на медаль кыргызстанцу.

В утешительном турнире Узур Джузупбеков победил представителей Азербайджана и Ирана и стал обладателем бронзовой медали.