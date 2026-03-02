13:50
USD 87.45
EUR 102.50
RUB 1.13
Спорт

Турнир по борьбе в Албании. Кыргызстанцы завоевали две бронзы

Фото UWW. Раззак Бейшекеев

Спортсмены из Кыргызстана завоевали две бронзовые медали рейтингового турнира по греко-римской  борьбе в Албании. Об этом сообщает Объединенный мир борьбы (UWW).

Раззак Бейшекеев в весовой категории до 72 килограммов дошел до полуфинала, где уступил спортсмену из Ирана. В схватке за бронзу он был сильнее представителя Казахстана.

Узур Джузупбеков в весовой категории до 97 килограммов в четвертьфинале проиграл россиянину, который вышел в финал, дав шанс на медаль кыргызстанцу.

В утешительном турнире Узур Джузупбеков победил представителей Азербайджана и Ирана и стал обладателем бронзовой медали.
Ссылка: https://24.kg/sport/364064/
просмотров: 2591
Версия для печати
Материалы по теме
Турнир по борьбе в Албании. Кыргызстанец Раззак Бейшекеев завоевал бронзу
Турнир по борьбе в Албании. Кыргызстанец Акжол Махмудов уступил в четвертьфинале
Турнир по борьбе в Албании. Нурзат Нуртаева завоевала серебро
Турнир по борьбе в Албании. Кыргызстанка Айпери Медет кызы выиграла золото
Турнир по борьбе в Албании. Айпери Медет кызы и Нурзат Нуртаева вышли в финал
Турнир по борьбе в Албании. Кыргызстанка Гулнура Таштанбекова завоевала бронзу
Турнир по борьбе в Албании. Мээрим Жуманазарова завоевала серебро
Турнир по борьбе в Албании. Мээрим Жуманазарова вышла в финал
Турнир по борьбе в Албании. Мээрим Жуманазарова вышла в полуфинал
Турнир по борьбе в Албании. У кыргызстанца Залкарбека Табалдиева бронза
Популярные новости
Турнир по&nbsp;борьбе в&nbsp;Албании. Кыргызстанец Акжол Махмудов уступил в&nbsp;четвертьфинале Турнир по борьбе в Албании. Кыргызстанец Акжол Махмудов уступил в четвертьфинале
Турнир по&nbsp;борьбе в&nbsp;Албании. Мээрим Жуманазарова завоевала серебро Турнир по борьбе в Албании. Мээрим Жуманазарова завоевала серебро
Турнир по&nbsp;борьбе в&nbsp;Албании. Кыргызстанка Айпери Медет кызы выиграла золото Турнир по борьбе в Албании. Кыргызстанка Айпери Медет кызы выиграла золото
Турнир по&nbsp;борьбе в&nbsp;Албании. Кыргызстанка Гулнура Таштанбекова завоевала бронзу Турнир по борьбе в Албании. Кыргызстанка Гулнура Таштанбекова завоевала бронзу
Бизнес
Получить выплату &laquo;Балага сүйүнчү&raquo; теперь можно через приложение Abank Получить выплату «Балага сүйүнчү» теперь можно через приложение Abank
Экосистема&nbsp;О!: от&nbsp;мобильной связи до&nbsp;финтехгиганта к&nbsp;17-летию бренда Экосистема О!: от мобильной связи до финтехгиганта к 17-летию бренда
Оператор&nbsp;О! предоставил бесплатный интернет абонентам на&nbsp;Ближнем Востоке Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам на Ближнем Востоке
Минцифры КР&nbsp;наградило фонд Central Asia Capital за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию страны Минцифры КР наградило фонд Central Asia Capital за вклад в цифровизацию страны
3 марта, вторник
13:45
Корейская компания намерена установить 300 электрозарядных станций для автомашин Корейская компания намерена установить 300 электрозаряд...
13:28
В Бишкеке прошел мирный митинг-реквием в поддержку народа Ирана
13:02
В сквере имени Тоголока Молдо ставят павильон? Горожане задаются вопросами
13:00
Кыргызстан начал работу по эвакуации граждан КР из стран Ближнего Востока
12:55
В Кыргызстане поддержат призеров областных школьных олимпиад