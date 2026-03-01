Турнир по борьбе в Албании. Кыргызстанец Акжол Махмудов уступил в четвертьфинале

Кыргызстанец Акжол Махмудов вышел в полуфинал рейтингового турнира по греко-римской борьбе в Албании. Об этом сообщает Объединенный мир борьбы (UWW).

В весовой категории до 82 килограммов наш соотечественник победил представителя Казахстана, но в четвертьфинале уступил спортсмену из Азербайджана.

Турнир в Албании стал для Акжола Махмудова лишь вторым в составе сборной республики после Олимпийских игр в Париже, где он завоевал бронзу.

В ноябре 2025 года кыргызстанец выиграл золотую медаль на Исламских играх в Саудовской Аравии.