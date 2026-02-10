20:56
Стали известны результаты конкурса по возведению теннисного комплекса в Бишкеке

Фото мэрии Бишкека

Департамент физкультуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии Бишкека и Центр государственно-частного партнерства сообщают о результатах конкурса по отбору частного партнера в рамках проекта «Реконструкция, строительство круглогодичного теннисного комплекса на базе кортов «Тай Брейк» в столице».

По данным муниципалитета, участником, допущенным ко второму этапу конкурса и представившим финансовое и техническое предложение, являлось ОсОО «Теннис Парк».

По результатам рассмотрения представленных материалов комиссия признала предложение ОсОО «Теннис Парк» соответствующим требованиям конкурсной документации и условиям проекта ГЧП и объявила его победителем.
