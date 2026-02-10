На базе спортивного колледжа в Бишкеке создадут Академию футбола

На базе Республиканского спортивного колледжа олимпийского резерва имени Шералы Сыдыкова в Бишкеке создадут Академию футбола. Об этом сообщает КФС.

По его данным, цель проекта — обеспечить эффективную работу футбольного отделения РСК и интегрировать группы колледжа в систему соревнований КФС.

«Директором академии назначен Тилек Кожоматов, обладающий большим опытом управления деятельностью при РСК, а спортивным директором станет Самат Суймалиев, ранее руководивший юношескими сборными Кыргызстана. Академия будет формировать команды из учащихся РСК, которые примут участие в чемпионатах страны по соответствующим возрастным категориям (2009-2013 годов рождения)», — говорится в сообщении.

Создание академии позволит развивать футбол среди юношей, формировать квалифицированный тренерский и административный состав, а также гарантировать участие талантливых игроков РСК в соревнованиях КФС республиканского уровня.