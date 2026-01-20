23:48
Европа хочет байкотировать ЧМ по футболу из-за напряженности вокруг Гренландии

В Европе всерьез обсуждают возможный бойкот предстоящего Чемпионата мира по футболу из-за желания Дональда Трампа присоединить Гренландию к США, пишет «База».

За отказ от участия в мундиале уже высказались ряд футбольных функционеров в Германии и Франции. Аналогичные призывы звучат и в британском парламенте. А издание Economist и вовсе утверждает, что вопрос обсуждается на уровне Европарламента в Брюсселе.

В этом году призывы к бойкоту ЧМ уже звучали после захвата армией США президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В частности, предлагалось лишить Америку права проведения турнира, перенеся все матчи в Канаду и Мексику.

Болельщики также бастуют. Так, всего за одну ночь в знак протеста они сдали порядка 17 тысяч билетов на матчи в США.
