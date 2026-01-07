15:49
Кыргызский футбольный союз расширяет сотрудничество с Саудовской Аравией

6 января в городе Джидда Кыргызский футбольный союз и Футбольная федерация Саудовской Аравии подписали меморандум о сотрудничестве в сфере футбола, сообщает КФС.

Документ подписали президент КФС Камчыбек Ташиев и президент Футбольной федерации Саудовской Аравии Ясер Аль-Мисехал.

Соглашение направлено на развитие футбола в Кыргызской Республике, внедрение международного опыта и повышение конкурентоспособности национальных сборных команд. В 2026–2027 годах предусмотрено проведение товарищеских матчей между женскими и юношескими сборными двух стран.

Кроме того, стороны договорились о взаимодействии в области обмена спортивной информацией, совершенствования системы управления футболом, развития судейства, подготовки и повышения квалификации тренеров, технического развития, а также организации и проведения соревнований.

Напомним, президент КФС Камчыбек Ташиев находится в Саудовской Аравии с официальным визитом и посещает матчи Кубка Азии U-23, проходящие в Джидде.
