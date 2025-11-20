Исламские игры. Кыргызстанка Арууке Кадырбек кызы завоевала бронзовую медаль

Спортсменка из Кыргызстана Арууке Кадырбек кызы завоевала бронзовую медаль Игр исламской солидарности в Саудовской Аравии. Об этом сообщается на сайте соревнований.

В состязаниях по вольной борьбе в весовой категории до 53 килограммов она обыграла представительницу Индонезии и завоевала бронзовую медаль.

Ранее кыргызстанка победила спортсменку из Азербайджана, но в полуфинале уступила сопернице из Узбекистана.

Еще одна кыргызстанка Сезим Жуманазарова в схватке за бронзу уступила Текук Ачуак Джамиле (Алжир). Борец греко-римского стиля из КР Роман Ким также не сумел занять третье место.

Сегодня борьбу за медали начнут борцы вольного стиля.