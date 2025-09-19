Айпери Медет кызы после чемпионата мира: Мы вместе достигнем высот

Серебряная медалистка чемпионата мира в Хорватии Айпери Медет кызы обратилась на своей странице в Instagram к кыргызстанцам.

«Благодарю всех, кто поздравляет и радуется вместе со мной. Завоевать золото, — конечно, заветное желание каждого из нас, но мы с благодарностью принимаем эту победу. За этой победой стоят несгибаемый характер и неиссякаемая сила духа. Я не устану служить своей родине. До тех пор пока не возьмем золото и не покорим самую высокую вершину, все будет продолжаться. Этот поединок будет идти, пока я сама не скажу: «достаточно». Мы вместе достигнем высот», — написала она.

Напомним, в финале в весовой категории до 76 килограммов кыргызстанка проиграла Генесис Росангеле Валдез (Эквадор) — 2:4.

Еще одна отечественная спортсменка Нурзат Нуртаева завоевала бронзу чемпионата мира.