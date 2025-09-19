09:56
USD 87.45
EUR 103.44
RUB 1.05
Спорт

Айпери Медет кызы после чемпионата мира: Мы вместе достигнем высот

Фото UWW. Айпери Медет кызы завоевала серебро чемпионата мира

Серебряная медалистка чемпионата мира в Хорватии Айпери Медет кызы обратилась на своей странице в Instagram к кыргызстанцам.

«Благодарю всех, кто поздравляет и радуется вместе со мной. Завоевать золото, — конечно, заветное желание каждого из нас, но мы с благодарностью принимаем эту победу. За этой победой стоят несгибаемый характер и неиссякаемая сила духа. Я не устану служить своей родине. До тех пор пока не возьмем золото и не покорим самую высокую вершину, все будет продолжаться. Этот поединок будет идти, пока я сама не скажу: «достаточно». Мы вместе достигнем высот», — написала она.

Напомним, в финале в весовой категории до 76 килограммов кыргызстанка проиграла Генесис Росангеле Валдез (Эквадор) — 2:4.

Еще одна отечественная спортсменка Нурзат Нуртаева завоевала бронзу чемпионата мира.
Ссылка: https://24.kg/sport/344072/
просмотров: 312
Версия для печати
Материалы по теме
Чемпионат мира. Улан Муратбек уулу и Нурманбет Раймалы уулу поборются за бронзу
Кыргызстанка Нурзат Нуртаева завоевала бронзу чемпионата мира по борьбе
Чемпионат мира. Борцы греко-римского стиля из Кыргызстана проиграли свои схватки
Кыргызстанка Айпери Медет кызы завоевала серебро чемпионата мира по борьбе
Кыргызстанка Нурзат Нуртаева поборется за бронзу чемпионата мира
Айсулуу Тыныбекова объявила о возвращении в большой спорт
Чемпионат мира по борьбе. Сегодня стартуют Мээрим Жуманазарова и Нурзат Нуртаева
Айпери Медет кызы вышла в финал чемпионата мира в Хорватии
Кыргызстанец Бекзат Алмаз уулу завоевал серебро чемпионата мира по борьбе
Бекзат Алмаз уулу вышел в финал чемпионата мира по борьбе в Хорватии
Популярные новости
История русской девушки-улакчи из&nbsp;Орловки покорила соцсети История русской девушки-улакчи из Орловки покорила соцсети
Оргкомитет объявил дату Всемирных игр кочевников в&nbsp;Кыргызстане Оргкомитет объявил дату Всемирных игр кочевников в Кыргызстане
Айсулуу Тыныбекова объявила о&nbsp;возвращении в&nbsp;большой спорт Айсулуу Тыныбекова объявила о возвращении в большой спорт
Новый мировой рекорд в&nbsp;прыжках с&nbsp;шестом установлен на&nbsp;чемпионате мира: 6,30 Новый мировой рекорд в прыжках с шестом установлен на чемпионате мира: 6,30
Бизнес
MBANK возвращает пенсионерам до&nbsp;10&nbsp;процентов кешбэка по&nbsp;карте &laquo;Элкарт&raquo; MBANK возвращает пенсионерам до 10 процентов кешбэка по карте «Элкарт»
Оформи виртуальные карты Visa и&nbsp;Mastercard в&nbsp;приложении Eldik Оформи виртуальные карты Visa и Mastercard в приложении Eldik
Хотите VIP-номер в&nbsp;подарок? Подключайте тариф из&nbsp;линейки &laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo; Хотите VIP-номер в подарок? Подключайте тариф из линейки «Переходи на О! Комбо»
Кешбэк 100 процентов за&nbsp;каждую поездку: акция MegaPay для жителей Джалал-Абада Кешбэк 100 процентов за каждую поездку: акция MegaPay для жителей Джалал-Абада
19 сентября, пятница
09:51
Скоро зима. В мэрии Бишкека рассказали, как идет закупка угля для ТЭЦ Скоро зима. В мэрии Бишкека рассказали, как идет закупк...
09:40
На строительство учебного центра для энергетиков Япония выделяет $10,3 миллиона
09:27
Село Гульча может получить статус города районного значения
09:26
Футбольный клуб «Дордой» завоевал Кубок Кыргызстана
09:23
Сом подорожал относительно основных валют, кроме доллара. Курс на 19 сентября