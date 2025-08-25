10:01
USD 87.43
EUR 101.42
RUB 1.08
Спорт

Венгрия примет участие во Всемирных играх кочевников

Международный секретариат Всемирных игр кочевников подписал первое соглашение о партнерстве в подготовке и проведении ВИК. Венгрия примет участие во Всемирных играх кочевников. Об этом сообщили в организации.

Документ подписали президент фонда «Мадьяр-Туран» Биро Андраш Жолт и глава международного секретариата ВИК Нурсултан Аденов.

Отмечается, что «Мадьяр-Туран» совместно с компетентными госорганами Венгрии уполномочен формировать национальную делегацию для участия в ВИК.

Напомним, VI Всемирные игры кочевников состоятся в сентябре 2026 года в Кыргызстане. Ожидается участие команд из более чем 90 стран мира.
Ссылка: https://24.kg/sport/340754/
просмотров: 365
Версия для печати
Материалы по теме
ВИК-2024. Кыргызстанские спортсмены пожаловались депутату на Минкультуры
Россия рассматривает вариант проведения Всемирных игр кочевников
Наших там не было. КНБ Казахстана о стычке в финале по кокпару
VI Всемирные игры кочевников в 2026 году пройдут в Кыргызстане
V Всемирные игры кочевников. Садыр Жапаров вылетел в Астану: состав делегации
Игры кочевников. Команда Кыргызстана поедет на соревнования со своим сеном
Всемирные игры кочевников. Президент Казахстана ознакомился с ходом подготовки
VI Всемирные игры кочевников пройдут в Кыргызстане
Пенсионер из Оша отправился на велосипеде в Астану на Игры кочевников
Всемирные игры кочевников в Казахстане: Кыргызстан представят 268 спортсменов
Популярные новости
Кыргызстанец Уран Сатыбалдиев вошел в&nbsp;историю UFC за&nbsp;используемый прием Кыргызстанец Уран Сатыбалдиев вошел в историю UFC за используемый прием
Кыргызстанец Жанторо Мирзалиев стал чемпионом мира по&nbsp;борьбе (U&nbsp;20) Кыргызстанец Жанторо Мирзалиев стал чемпионом мира по борьбе (U 20)
Волейболистки Кыргызстана впервые будут участвовать в&nbsp;чемпионате мира Волейболистки Кыргызстана впервые будут участвовать в чемпионате мира
Кубок CAFA. Определен новый тренерский штаб сборной Кыргызстана по&nbsp;футболу Кубок CAFA. Определен новый тренерский штаб сборной Кыргызстана по футболу
Бизнес
&laquo;Умай Групп&raquo; поддержала инициативу ГНС «Умай Групп» поддержала инициативу ГНС
Технический сбой Glovo и&nbsp;&laquo;Кыргыз Коммерц банка&raquo; Технический сбой Glovo и «Кыргыз Коммерц банка»
KOICA и&nbsp;Минпросвещения КР&nbsp;запускают проект для устойчивого будущего школьников KOICA и Минпросвещения КР запускают проект для устойчивого будущего школьников
Готовьтесь к&nbsp;учебному году в&nbsp;O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor Готовьтесь к учебному году в O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor
25 августа, понедельник
09:55
Брала половину суммы с путан — в Бишкеке задержали сутенершу Брала половину суммы с путан — в Бишкеке задержали суте...
09:51
Автодорога Балыкчи- Боконбаево-Каракол открыта в обе стороны
09:48
В I полугодии Кыргызстан вновь демонстрирует рост промышленного производства
09:35
В Кыргызстане собирают рекордное количество помидоров
09:34
Кыргызстан не подпадает под действие программы о залоге для виз В1/В2 в США