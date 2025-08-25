Международный секретариат Всемирных игр кочевников подписал первое соглашение о партнерстве в подготовке и проведении ВИК. Венгрия примет участие во Всемирных играх кочевников. Об этом сообщили в организации.

Документ подписали президент фонда «Мадьяр-Туран» Биро Андраш Жолт и глава международного секретариата ВИК Нурсултан Аденов.

Отмечается, что «Мадьяр-Туран» совместно с компетентными госорганами Венгрии уполномочен формировать национальную делегацию для участия в ВИК.

Напомним, VI Всемирные игры кочевников состоятся в сентябре 2026 года в Кыргызстане. Ожидается участие команд из более чем 90 стран мира.