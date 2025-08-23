10:48
Чемпионат мира по борьбе (U 20). Кыргызстанец Жанторо Мирзалиев вышел в финал

Кыргызстанец Жанторо Мирзалиев вышел в финал чемпионата мира по борьбе (U 20). Об этом сообщается на сайте UWW.

В весовой категории до 67 килограммов он досрочно победил соперников из Беларуси и Швейцарии, затем обыграл спортсменов из Ирана и Узбекистана.

Сегодня в финале он встретится с россиянином Эрзу Закриевым. 

Еще один кыргызстанец Омур Ынтымак уулу (до 55 килограммов) проиграл иранцу в 1/8 финала, но получил право выступить в утешительном турнире за бронзу. 

Напомним, накануне Кайыркуль Шаршебаева завоевала бронзовую медаль чемпионата мира.
