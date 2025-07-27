Азербайджанский футболист Эльмир Тагиев решил продолжить карьеру в Кыргызстане. Об этом сообщает azerisport.com.

Фото azerisport.com. Эльмир Тагиев подписал контракт сроком на один год с футбольным клубом «Дордой»

Отмечается, что бывший хавбек гянджинского футбольного клуба «Кяпаз» Эльмир Тагиев подписал контракт сроком на один год с футбольным клубом из КР «Дордой».

Напомним, кроме Эльмира Тагиева в Кыргызстане будут играть еще трое представителей Азербайджана — Орхан Алиев («Озгон»), Мирабдулла Аббасов и Илькин Мурадов (оба — «Абдыш-Ата»).