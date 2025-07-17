23:42
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Спорт

Оливия Смит стала самой дорогой спортсменкой в истории женского футбола

20-летняя нападающая сборной Канады Оливия Смит стала самой дорогой футболисткой в истории женского футбола. Об этом пишет Русская служба «Би-Би-Си».

Лондонский «Арсенал» заплатил 1 миллион фунтов (порядка $1,3 миллиона) за ее переход из «Ливерпуля», который заработал на этом рекордные 800 тысяч фунтов.

ВВС
Фото ВВС

Управляющий директор «Ливерпуля» Энди О’Бойл отказался от нескольких предложений других клубов, дожидаясь, пока сумма трансфера достигнет миллиона.

Смит 20 лет, она начинала свою футбольную карьеру в португальском «Спортинге». В прошлом сезоне она сыграла за «Ливерпуль» 25 матчей и забила 9 голов.
Ссылка: https://24.kg/sport/336619/
просмотров: 298
Версия для печати
Материалы по теме
Турнир по футболу U-23. Сборная Кыргызстана уступила команде Сирии
Элмурат Эркин уулу: Строительство — это всегда про будущее
Турнир по футболу U-23 в Бишкеке. Болельщиков ждет насыщенная программа
КФС опроверг информацию о покупке акций словацкого клуба Камчыбеком Ташиевым
Техническим директором Кыргызского футбольного союза стал латвийский специалист
Урмат Абдукаимов назначен и.о. главного тренера сборной КР по футболу
Клубный чемпионат мира по футболу: в финале сыграют «Челси» и «Пари Сен-Жермен»
Сборная Кыргызстана по футболу опустилась на позицию в рейтинге ФИФА
Отбор на Кубок Азии. Футболистки Кыргызстана уступили Китайскому Тайбэю
Мирлан Эшенов стал главным тренером ФК «Барс» вместо Александра Крестинина
Популярные новости
Сардана Трофимова, выступающая за&nbsp;Кыргызстан, объявила о&nbsp;приостановке карьеры Сардана Трофимова, выступающая за Кыргызстан, объявила о приостановке карьеры
Ждем побед! Сборная Кыргызстана отправляется на&nbsp;Всемирную летнюю универсиаду Ждем побед! Сборная Кыргызстана отправляется на Всемирную летнюю универсиаду
UFC представил официальный постер турнира Казахстан&nbsp;&mdash; Кыргызстан UFC представил официальный постер турнира Казахстан — Кыргызстан
КФС опроверг информацию о&nbsp;покупке акций словацкого клуба Камчыбеком Ташиевым КФС опроверг информацию о покупке акций словацкого клуба Камчыбеком Ташиевым
Бизнес
Оплачивайте налоги легко в&nbsp;приложении Bakai Business Оплачивайте налоги легко в приложении Bakai Business
&laquo;Элдик Банк&raquo; запускает первую в&nbsp;КР банковскую лизинговую компанию &laquo;Элдик Лизинг&raquo; «Элдик Банк» запускает первую в КР банковскую лизинговую компанию «Элдик Лизинг»
Элмурат Эркин уулу: Строительство&nbsp;&mdash; это всегда про будущее Элмурат Эркин уулу: Строительство — это всегда про будущее
Скидка 25&nbsp;процентов на&nbsp;семейный тариф от&nbsp;О! &mdash;&nbsp;экономьте 500 сомов каждый месяц Скидка 25 процентов на семейный тариф от О! — экономьте 500 сомов каждый месяц
17 июля, четверг
23:38
Apple отменила разработку первого складного планшета Apple отменила разработку первого складного планшета
23:12
Фото из ФАПа в Панфиловском районе вызвало волну возмущения в соцсетях
22:48
В мэрии Бишкека прокомментировали увольнение акима Ленинского района
22:47
Оливия Смит стала самой дорогой спортсменкой в истории женского футбола
22:25
Круглосуточная автомойка мешает по ночам жителям улицы Фрунзе и проспекта Манаса