Оливия Смит стала самой дорогой спортсменкой в истории женского футбола

20-летняя нападающая сборной Канады Оливия Смит стала самой дорогой футболисткой в истории женского футбола. Об этом пишет Русская служба «Би-Би-Си».

Лондонский «Арсенал» заплатил 1 миллион фунтов (порядка $1,3 миллиона) за ее переход из «Ливерпуля», который заработал на этом рекордные 800 тысяч фунтов.

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Управляющий директор «Ливерпуля» Энди О’Бойл отказался от нескольких предложений других клубов, дожидаясь, пока сумма трансфера достигнет миллиона.

Смит 20 лет, она начинала свою футбольную карьеру в португальском «Спортинге». В прошлом сезоне она сыграла за «Ливерпуль» 25 матчей и забила 9 голов.