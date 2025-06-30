Теннисный турнир Уимблдона стартовал при рекордной жаре

Уимблдон стартовал в Англии при рекордной жаре около 30 градусов. Об этом пишет DW.

Первые матчи самого старого и знаменитого теннисного турнира Большого шлема начались в 11.00 по Гринвичу. Однако игроков и зрителей, прибывших в Туманный Альбион, погода на этот раз встретила далеко не туманная — столбик термометра приблизился к +30 градусов.

Уимблдонский турнир 2025 года пройдет с 30 июня по 13 июля и станет 138-м по счету. Он проводится ежегодно с 1877-го, прерываясь лишь на периоды Первой и Второй мировых войн и из-за пандемии COVID-19 в 2020 году.