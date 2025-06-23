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Спорт

Сборная Кыргызстана завоевала 10 медалей на чемпионате Азии в Аммане

Сборная Кыргызстана по борьбе завоевала 10 медалей на чемпионате Азии, который прошел в Аммане. Об этом сообщает Государственное агентство физической культуры и спорта.

По его данным, золотые медали получили Эрназар Акматалиев и Айпери Медет кызы в своих весовых категориях.

Серебро завоевали Орозобек Токтомамбетов (до 74 килограммов) и Арсалан Будажапов (до 79 килограммов).

Бронзовые награды взяли шесть спортсменов: Бекболот Мирзаназар уулу (до 57 килограммов), Тайырбек Жумашбек уулу (до 65 килограммов), Бекзат Рахимов (до 92 килограммов), Мухаммад Абдуллаев (до 86 килограммов), Калмира Билимбек кызы (женская борьба, до 62 килограммов) и Гульнура Таштанбекова (женская борьба, до 97 килограммов).
Ссылка: https://24.kg/sport/333710/
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