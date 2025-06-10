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Спорт

Фестиваль по параплаванию для людей с инвалидностью прошел в Бишкеке

В Бишкеке прошел ежегодный спортивный фестиваль по параплаванию. Об этом сообщают организаторы мероприятия общественный фонд «Спорт без преград».

По его данным, мероприятие объединило 50 участников с инвалидностью в возрасте от 4 до 30 лет, включая спортсменов национальной сборной Кыргызстана по параплаванию.

«Главной целью фестиваля стало создание инклюзивной спортивной среды, где каждый участник смог почувствовать уверенность, радость преодоления и поддержку общества. Спортсмены соревновались, доброжелательной атмосфере, демонстрируя силу духа и любовь к спорту. Каждый участник получил медаль, диплом и памятный подарок от партнеров фонда, что стало важным элементом признания их достижений», — говорится в сообщении.

общественного фонда «Спорт без преград»
Фото общественного фонда «Спорт без преград»

Общественный фонд «Спорт без преград» планирует проводить фестиваль ежегодно, расширяя масштабы и вовлекая в спортивную жизнь как можно больше людей с инвалидностью.
Ссылка: https://24.kg/sport/332214/
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