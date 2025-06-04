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Спорт

Сборная Кыргызстана по футболу сыграет против ОАЭ

Сборная Кыргызстана по футболу 10 июня сыграет против команды Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Сборная КР сыграет гостевой матч против Северной Кореи 5 июня в Эр-Рияде и примет сборную из ОАЭ 10 июня в Бишкеке.

Кроме того, в рамках городского турне в разных локациях столицы для болельщиков футбола выставили инсталляцию Кубка чемпионата мира. У горожан будет возможность увидеть его в торговом центре Asia Mall или на большом футбольном фестивале 5 июня на площади Ала-Тоо.

Кубок подготовил Союз болельщиков футбола. Он является символом гордости и надежды для каждого специалиста, игрока и фаната, связанного с футболом. Несмотря на то что сборная еще не вышла в финальную часть чемпионата мира, последние успехи команды приближают ее к этой цели.

Минкультуры приглашает всех жителей города и гостей столицы увидеть Кубок и поддержать национальную сборную в предстоящих матчах.
Ссылка: https://24.kg/sport/331494/
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