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Спорт

В Бишкеке пройдет чемпионат мира по самбо

Чемпионат мира по самбо пройдет в Кыргызстане. Об этом сообщается на сайте Международной федерации самбо.

По ее данным, турнир пройдет 7-9 ноября в Бишкека.

В рамках чемпионата мира будут соревноваться мужчины и женщины по спортивному и боевому самбо, а также пройдет соревнование по спортивному самбо среди слабовидящих мужчин.

Бишкек уже принимал чемпионат мира в 2022 году, в котором участвовали более 500 атлетов из 55 стран.

Во время турнира пройдут праздничные мероприятия посвященные 60-летию самбо в Кыргызстане. Первый чемпионат Кыргызстана по самбо проводился в 1965 году.
Ссылка: https://24.kg/sport/331306/
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