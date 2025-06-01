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Спорт

Садыр Жапаров признан лучшим бомбардиром турнира по футзалу «Мурас»

Фото пресс-службы президента КР. Садыр Жапаров - лучший бомбардир турнира

В Бишкеке завершился турнир по футзалу «Мурас». Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

В матче за третье место команда Садыра Жапарова «Президенттин командасы» победила «Коопсуздук» со счетом 2:1, завоевав бронзовые медали.

В финале сыграли «Ыйман» и «Ден-соолук». Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В серии пенальти лучшими были футболисты команды «Ден-соолук», которые заняли первое место и получили 400 тысяч сомов.

Определены лучшие в трех номинациях, которые получили сертификаты на 50 тысяч сомов:

  • лучший игрок — Нурлан Турусбеков («Ден-соолук»);
  • лучший бомбардир — Садыр Жапаров («Президенттин командасы», 14 голов);
  • лучший вратарь — Султан Осмонбеков («Ыйман»).
Ссылка: https://24.kg/sport/331144/
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