Садыр Жапаров признан лучшим бомбардиром турнира по футзалу «Мурас»

В Бишкеке завершился турнир по футзалу «Мурас». Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

В матче за третье место команда Садыра Жапарова «Президенттин командасы» победила «Коопсуздук» со счетом 2:1, завоевав бронзовые медали.

В финале сыграли «Ыйман» и «Ден-соолук». Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В серии пенальти лучшими были футболисты команды «Ден-соолук», которые заняли первое место и получили 400 тысяч сомов.

Определены лучшие в трех номинациях, которые получили сертификаты на 50 тысяч сомов: