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Спорт

Сборная России может стать участником розыгрыша Кубка наций CAFA в 2027 году

Сборная России может стать участником розыгрыша Кубка наций Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA), который запланирован на 2027 год. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Участие сборной России в качестве приглашенной команды возможно в турнире CAFA Nations Cup в 2027 году. Мы рады сотрудничеству с РФС и постоянно находимся в контакте», — говорится в сообщении.

Напомним, сборная России отстранена от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Команда Валерия Карпина вынуждена ограничиваться проведением товарищеских встреч.

Первый Кубок CAFA состоялся в 2023 году: в нем участвовали сборные Афганистана, Ирана, Кыргызстана, Омана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Сборная России тогда отказалась от участия в соревнованиях.
Ссылка: https://24.kg/sport/330095/
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