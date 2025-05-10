Борцы из Кыргызстана заняли второе общекомандное место на TaKhti Cup в Иране

В Иране накануне завершился 45-й международный турнир по вольной борьбе TaKhti Cup. Об этом сообщает сайт mehrnews.com.

Сборная Ирана с 235 очками заняла первое место в общем зачете. Кыргызстан с 88 очками стал вторым, а Армения замкнула тройку лидеров с 41 очком.

Нашу страну представляли восемь спортсменов.

TaKhti Cup, названный в честь легендарного иранского борца Голамрезы Тахти, собрал сильнейших спортсменов со всего региона и является одной из ключевых подготовительных площадок перед крупными чемпионатами.