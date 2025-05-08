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Спорт

Участие России в мундиале Трамп считает хорошим стимулом для окончания войны

Дональд Трамп считает, что участие России в ЧМ по футболу в 2026 году может стать хорошим стимулом для урегулирования конфликта в Украине.

Президент США заявил журналистам в Белом доме в ходе встречи с президентом Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино, что не знал о действующем запрете на участие сборной РФ по футболу в чемпионате мира.

«Совершенно верно. В настоящее время им запрещено играть. Но мы надеемся, что что-то произойдет и наступит мир, и Россию снова примут», — ответил Дональду Трампу Джанни Инфантино.

По мнению главы Соединенных Штатов, допуск российских футболистов к участию в мундиале после окончания конфликта в Украине мог бы стать «хорошим стимулом» для урегулирования.

«Это возможно. Эй, это может быть хорошим стимулом, не так ли? Мы хотим, чтобы они остановились», — заявил Дональд Трамп.
Ссылка: https://24.kg/sport/328411/
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