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Спорт

Главное событие UFC 315 — бой Валентины Шевченко и Манон Фиоро пройдет 11 мая

В ночь на 11 мая в Монреале состоится турнир UFC 315. Главным событием на нем станет бой между представительницами наилегчайшего веса у девушек — Валентиной Шевченко и Манон Фиоро. Чемпионке из Кыргызстана предстоит первая защита титула, который она вернула себе ранее.

Валентина Шевченко — одна из величайших бойцов в истории UFC. Представительница КР завершила свою блестящую карьеру в тайском боксе (многократная чемпионка мира) и переключилась на ММА. В 2015 году она дебютировала в UFC. Тогда Валентине Шевченко приходилось драться в рамках легчайшего веса, поскольку наилегчайшего, который ей ближе, еще не было.

Бой кыргызстанки и француженки состоится в спортивном комплексе «Белл-центр» в Монреале (Канада).

37-летняя Валентина Шевченко в смешанных единоборствах одержала 24 победы при четырех поражениях. В последнем бою она победила мексиканку Алексу Грассо.

У Манон Фиоро 12 побед за карьеру в ММА при одном поражении.
Ссылка: https://24.kg/sport/328275/
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