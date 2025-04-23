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Спорт

Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана лидирует после второго тура

Сборная Кыргызстана находится на первом месте после второго тура чемпионата мира по хоккею среди команд третьего дивизиона (группа А). Об этом сообщила федерация данного вида спорта в соцсетях.

Кыргызстанцы обыграли команды ЮАР и Люксембурга. Две победы также у Туркменистана, однако по разнице забитых и пропущенных шайб сборная КР впереди.

Напомним, турнир проходит 21-27 апреля в Стамбуле. Сборная Кыргызстана встретится с командами Боснии и Герцеговины, Туркменистана и Турции. 

24 апреля состоится матч с хоккеистами из Боснии и Герцеговины.

Команда, которая выиграет турнир, получит путевку во второй дивизион (группа В).
Ссылка: https://24.kg/sport/326986/
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