Страны Центральной Азии объединят футбольные чемпионаты своих республик

Президенты Кыргызстана и Таджикистана договорились объединить футбольные лиги двух стран, передает sportarena.kz.

В Худжанде в ходе подписания Декларации о вечной дружбе главы государств решили совместно развивать футбол, пишет «Азия-Спорт».

Уже в следующем году появится новая КТО-Лига (Кыргызско-таджикская объединенная лига), куда войдут по восемь сильнейших команд двух стран.

Планируется, что это решение повысит шансы на победу в борьбе за право принять Кубок Азии — 2031, на что подана совместная заявка с Узбекистаном.