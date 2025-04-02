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Спорт

Страны Центральной Азии объединят футбольные чемпионаты своих республик

Президенты Кыргызстана и Таджикистана договорились объединить футбольные лиги двух стран, передает sportarena.kz.

В Худжанде в ходе подписания Декларации о вечной дружбе главы государств решили совместно развивать футбол, пишет «Азия-Спорт».

Уже в следующем году появится новая КТО-Лига (Кыргызско-таджикская объединенная лига), куда войдут по восемь сильнейших команд двух стран.

Планируется, что это решение повысит шансы на победу в борьбе за право принять Кубок Азии — 2031, на что подана совместная заявка с Узбекистаном.
Ссылка: https://24.kg/sport/324650/
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