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Спорт

Узбекский футболист стал лучшим игроком месяца в «Манчестер Сити»

Центральный защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов стал игроком месяца в «Манчестер Сити» за февраль по версии болельщиков. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Узбекистанец установил новый рекорд по числу голосов.

Fabrizio Romano
Фото Fabrizio Romano. Абдукодир Хусанов

«Спустя шесть недель после перехода в клуб по контракту на четыре с половиной года узбекский защитник завоевал сердца болельщиков «Сити» своей настойчивой, быстрой и надежной игрой в обороне под руководством Пепа Гвардиолы. Именно эти качества позволили ему набрать наибольшее количество голосов в истории награды, обойдя Эрлинга Холанда и Йошко Гвардиола», — говорится в сообщении.

21-летний футболист, недавно отпраздновавший день рождения (родился 29 февраля), забил свой первый гол в составе «Сити» в начале месяца, сравняв счет в матче Кубка Англии против «Плимут Аргайл», который команда в итоге выиграла со счетом 2:1.

Затем Абдукодир Хусанов отыграл все минуты в матчах Премьер-лиги против «Ньюкасла», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», завершив февраль на высоком уровне.

В «Манчестер Сити» поздравили Абдукодира Хусанова с заслуженной наградой и поблагодарили болельщиков за поддержку и голосование.

Абдукодир Хусанов перешел из французского «Ланса» в «Манчестер Сити» в январе и подписал контракт с английским клубом до 2029 года.

Голосование за награду Etihad Player of the Month проводится среди болельщиков «Манчестер Сити». Ежемесячно клуб номинирует трех игроков, отличившихся в прошедшем месяце. Болельщики могут отдать свой голос за одного из них на официальном сайте клуба. Голосование обычно открыто в течение нескольких дней, после чего объявляется победитель, набравший наибольшее количество голосов.
Ссылка: https://24.kg/sport/322113/
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