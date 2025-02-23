Футболист сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов пояснил, почему выбрал «Торпедо»

Полузащитник сборной Кыргызстана по футболу Гулжигит Алыкулов рассказал, почему выбрал московский футбольный клуб «Торпедо» из Футбольной национальной лиги России. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Напомним, в новую команду кыргызстанец перешел в январе.

««Торпедо» — великий и легендарный клуб с большой историей. Для меня важно, как играет команда. У меня было много предложений, но сделал выбор в пользу «Торпедо» из‑за такой игры и тренера», — отметил футболист.

Он добавил, что были предложения из Казахстана, Венгрии, также от новороссийского «Черноморца».

«Дай бог, мы верим и чувствуем, что станем чемпионами в Первой лиге и летом будем играть в Премьер‑лиге», — сказал Гулжигит Алыкулов «Матч ТВ».