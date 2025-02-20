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Спорт

Лига чемпионов по футболу. Определились все участники 1/8 финала

В ночь на 20 февраля определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

По результатам стыковых матчей в 1/8 финала вышли «Боруссия», ПСЖ, «Реал», ПСВ, «Брюгге», «Бенфика», «Бавария» и «Фейеноорд».

После окончания общего этапа Лиги чемпионов путевки получили «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла».

Жеребьевка 1/8 финала пройдет завтра, 21 февраля.

Финал состоится в Мюнхене 31 мая.

Ознакомиться с итогами матчей, таблицей розыгрыша и расписанием игр можно здесь.
Ссылка: https://24.kg/sport/320573/
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