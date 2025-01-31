Горные лыжи в школы: в КР разработают программу развития зимних видов спорта

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов провел совещание по вопросам развития зимних видов спорта. В обсуждении приняли участие представители профильных ведомств и спортивных организаций.

На совещании рассмотрели планы по развитию зимнего спорта в стране, подготовке национальной сборной к IX зимним Азиатским играм в Харбине (Китай), а также меры по развитию инфраструктуры и кадров в этой сфере.

Особое внимание уделили включению зимних видов спорта, в том числе горных лыж, в школьные программы физического воспитания, особенно в регионах, расположенных рядом с горнолыжными курортами. В этой связи принято решение о создании специализированных секций в детско-юношеских спортивных школах.

Байсалов подчеркнул, что Кыргызстан обладает уникальными природными условиями для развития зимнего спорта и отметил важность инициативы президента Садыра Жапарова по строительству новых горнолыжных комплексов, таких как «Три вершины». Эти объекты должны стать центрами притяжения для спортсменов, туристов и молодежи.

«Создание современных условий для занятий зимними видами спорта будет способствовать развитию спортивного потенциала страны, популяризации активного отдыха и укреплению международного имиджа Кыргызстана», — отметил замглавы кабмина.

По итогам совещания профильным ведомствам поручено разработать комплексную программу развития зимних видов спорта, включающую меры по поддержке профессионального и массового спорта, строительству инфраструктуры, подготовке тренеров и привлечению инвестиций в сферу зимнего туризма.