RuStat назвал 33 лучших футболиста кыргызской Премьер-лиги сезона 2024 года.

Как сообщает Кыргызская профессиональная футбольная лига, весь игровой сезон 2024 года агенство RuStat проводило анализ матчей кыргызской Премьер-лиги, и на его основе были выбраны 33 игрока с наибольшими индексами по итогам сезона.

Фото RuStat

В топ-11 вошли девять футболистов чемпиона Кыргызстана-2024 по футболу — клуба «Абдыш-Ата» из Канта. Еще два игрока представляют «Дордой» (Алексей Лобов) и ошский «Алай» (Нурдоолот Сталбеков).

Наибольший индекс по итогам сезона имеет полузащитник «Абдыш-Аты» Кайрат Жыргалбек уулу (229).

RuStat — это российская цифровая платформа со статистикой по всем матчам. Подобными проектами пользуются не только клубы и футболисты, но и профессиональные бетторы. Именно с помощью подобных статистик можно составить реалистичный прогноз на любой матч. Одним из учредителей компании стал президент Российского футбольного союза Александр Дюков.