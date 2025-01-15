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Спорт

RuStat назвал 33 лучших футболиста кыргызской Премьер-лиги сезона 2024 года

RuStat назвал 33 лучших футболиста кыргызской Премьер-лиги сезона 2024 года.

Как сообщает Кыргызская профессиональная футбольная лига, весь игровой сезон 2024 года агенство RuStat проводило анализ матчей кыргызской Премьер-лиги, и на его основе были выбраны 33 игрока с наибольшими индексами по итогам сезона.

RuStat
Фото RuStat

В топ-11 вошли девять футболистов чемпиона Кыргызстана-2024 по футболу — клуба «Абдыш-Ата» из Канта. Еще два игрока представляют «Дордой» (Алексей Лобов) и ошский «Алай» (Нурдоолот Сталбеков).

Наибольший индекс по итогам сезона имеет полузащитник «Абдыш-Аты» Кайрат Жыргалбек уулу (229).

RuStat — это российская цифровая платформа со статистикой по всем матчам. Подобными проектами пользуются не только клубы и футболисты, но и профессиональные бетторы. Именно с помощью подобных статистик можно составить реалистичный прогноз на любой матч. Одним из учредителей компании стал президент Российского футбольного союза Александр Дюков.
Ссылка: https://24.kg/sport/316788/
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