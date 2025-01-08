Клуб «Дордой» пополнился футболистами из Италии, Сербии, Боснии и Украины. Об этом сообщили в его пресс-службе.

Вице-чемпион Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-лиги прошлогоднего сезона усилил команду несколькими сильными игроками из-за рубежа в зимнее трансферное окно, которое открылось 1 января (закроется 1 марта).

В сезоне-2025 будут выступать 25-летний нападающий из Боснии Алекса Мрджа, 23-летний полузащитник из Сербии Лука Джорджевич и 25-летний защитник Папе Ло из Италии. Новый контракт с клубом заключил 27-летний украинский защитник Владимир Заименко, который в прошлом сезоне сыграл за «Дордой» 24 матча.