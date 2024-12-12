Защитник сборной Узбекистана стал самым дорогим футболистом в Центральной Азии

Защитник сборной Узбекистана и французского «Ланса» Абдукодир Хусанов стал самым дорогим футболистом в Центральной Азии. Согласно обновленным данным Transfermarkt, он стоит 12 миллионов евро.

Фото Isosport. Защитник сборной Узбекистана и французского «Ланса» Абдукодир Хусанов стал самым дорогим футболистом в Центральной Азии

Второе место по самой высокой рыночной стоимости в регионе занимает еще один узбекистанец — полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллоев. Его ценник составляет 6 миллионов евро.

На один миллион евро от него отстает соотечественник — форвард итальянской «Ромы» Элдор Шомуродов (5 миллионов евро).

Полузащитник сборной Казахстана и турецкого «Бешикташа» Бахтиер Зайнутдинов оценивается в 4 миллиона евро — это четвертая позиция в списке самых дорогих игроков в Центральной Азии.

Топ-5 замыкает еще один игрок-казахстанец — защитник «Зенита» (Санкт-Петербург) Нуралы Алип. Он стоит 3 миллиона евро.