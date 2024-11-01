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Спорт

Второй раз подряд. CAFA признана лучшей региональной ассоциацией года в Азии

Центральноазиатская футбольная ассоциация (CAFA) второй раз подряд признана лучшей региональной ассоциацией года в Азии. В столице Кореи прошла ежегодная гала-церемония Азиатской футбольной конфедерации.

Федерации футбола Таджикистана
Фото Федерации футбола Таджикистана. Центральноазиатская футбольная ассоциация (CAFA) второй раз подряд признана лучшей региональной ассоциацией года в Азии

Напомним, CAFA основана в 2015 году и является самой молодой региональной ассоциацией Азиатской футбольной конфедерации. В ее состав входят федерации футбола шести стран — Таджикистана, Афганистана, Ирана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана. Штаб-квартира CAFA находится в Душанбе. До середины 2015-го организация носила название Федерация футбола Центральной Азии.

Сейчас CAFA возглавляет сын президента РТ Эмомали Рахмона Рустам. Он также является президентом Федерации футбола республики.
Ссылка: https://24.kg/sport/309990/
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