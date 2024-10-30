Лига вызова АФК. Футбольный клуб «Абдыш-Ата» проиграл команде из Туркменистана

Накануне клуб «Абдыш-Ата» из Канта провел свой второй матч на групповом этапе турнира AFC Challenge — Лига вызова АФК. Об этом команда сообщила в Instagram.

Кыргызстанский клуб уступил чемпиону Туркменистана «Аркадагу» со счетом 0:2.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Футбольный клуб «Абдыш-Ата» (@fc_abdyshata)

Напомним, в первом туре «Абдыш-Ата» обыграла кувейтский «Аль-Араби».

1 ноября кантский клуб встретится с командой «Мазия» (Мальдивы).

Футбольный клуб «Абдыш-Ата» (Кант) играет в группе В с командами «Аль-Араби» (Кувейт), «Аркадаг» (Туркменистан) и «Мазия» (Мальдивы).