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Спорт

Лига вызова АФК. Футбольный клуб «Абдыш-Ата» проиграл команде из Туркменистана

Накануне клуб «Абдыш-Ата» из Канта провел свой второй матч на групповом этапе турнира AFC Challenge — Лига вызова АФК. Об этом команда сообщила в Instagram.

Кыргызстанский клуб уступил чемпиону Туркменистана «Аркадагу» со счетом 0:2.

Напомним, в первом туре «Абдыш-Ата» обыграла кувейтский «Аль-Араби».

1 ноября кантский клуб встретится с командой «Мазия» (Мальдивы).

Футбольный клуб «Абдыш-Ата» (Кант) играет в группе В с командами «Аль-Араби» (Кувейт), «Аркадаг» (Туркменистан) и «Мазия» (Мальдивы).
Ссылка: https://24.kg/sport/309709/
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