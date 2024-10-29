Футболист сборной Испании Родриго Эрнандес стал обладателем «Золотого мяча»

Центральный полузащитник сборной Испании и клуба «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес стал обладателем самого весомого в футболе индивидуального трофея в рамках премии, учрежденной журналом France Football. Об этом объявлено на 68-й по счету ежегодной церемонии вручения наград лучшим футболистам мира в парижском театре «Шатле». Травмированный Родри явился на церемонию на костылях.

При этом вопреки сразу нескольким номинациям, в которых присутствовали представители мадридского «Реала», делегация королевского клуба проигнорировала церемонию в Париже полным составом. Как сообщало ранее в день церемонии издание Madrid Universal со ссылкой на журналиста Хосе Луиса Санчеса, «Реал» выразил протест внезапной сменой фаворита — еще накануне победителем предварительного экспертного голосования называли нападающего мадридского клуба Винисиуса Джуниора.

На церемонии в Париже мадридский «Реал» назван лучшим клубом прошедшего сезона, а его наставник Карло Анчелотти получил награду как лучший тренер 2024-го. За этими наградами на сцену никто не поднялся.

Также названы победители в других номинациях:

«Лучшая футболистка» — испанка Айтана Бонтами («Барселона»);

«Лучший нападающий» — англичанин Харри Кейн («Бавария»), француз Килиан Мбаппе («Реал»);

«Лучший вратарь» — приз имени Льва Яшина получил аргентинец Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»);

«Лучший молодой футболист» — испанец Ламин Ямаль («Барселона»).

Многократные обладатели «Золотого мяча» аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду в число номинантов на этот раз не попали.