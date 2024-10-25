Сборная Кыргызстана по волейболу завоевала золото на чемпионате CAVA в Ташкенте

Сборная Кыргызстана по волейболу завоевала золото на чемпионате Центральноазиатской волейбольной ассоциации (CAVA) в Ташкенте.
В финальном матче кыргызстанцы обыграли команду Узбекистана со счетом 3:0.
Кыргызстанская команда стала единственной, которая не потерпела ни одного поражения на турнире, подтвердив статус сильнейшей команды региона.
В ходе турнира сборная КР одержала уверенные победы над командами Мальдив и Таджикистана со счетом 3:0, Туркменистана — 3:1 и Афганистана — 3:1.
По итогам турнира первое место занял Кыргызстан, второе — Узбекистан, третье — Туркменистан.
Игроки сборной КР отмечены в индивидуальных номинациях:
- Лучший центральный блокирующий — Нурислам Медетбек уулу;
- Лучший доигровщик — Нурмухаммед Токтоев;
- Лучший диагональный нападающий — Оңолбек Каныбек уулу;
- Лучший игрок турнира — Нурмухаммед Токтоев.