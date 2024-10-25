Сборная Кыргызстана по волейболу завоевала золото на чемпионате CAVA в Ташкенте

Сборная Кыргызстана по волейболу завоевала золото на чемпионате Центральноазиатской волейбольной ассоциации (CAVA) в Ташкенте.

В финальном матче кыргызстанцы обыграли команду Узбекистана со счетом 3:0.

Кыргызстанская команда стала единственной, которая не потерпела ни одного поражения на турнире, подтвердив статус сильнейшей команды региона.

В ходе турнира сборная КР одержала уверенные победы над командами Мальдив и Таджикистана со счетом 3:0, Туркменистана — 3:1 и Афганистана — 3:1.

По итогам турнира первое место занял Кыргызстан, второе — Узбекистан, третье — Туркменистан.

Игроки сборной КР отмечены в индивидуальных номинациях: