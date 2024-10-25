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Спорт

Сборная Кыргызстана по волейболу завоевала золото на чемпионате CAVA в Ташкенте

Фото Федерации волейбола КР

Сборная Кыргызстана по волейболу завоевала золото на чемпионате Центральноазиатской волейбольной ассоциации (CAVA) в Ташкенте. 

В финальном матче кыргызстанцы обыграли команду Узбекистана со счетом 3:0.

Кыргызстанская команда стала единственной, которая не потерпела ни одного поражения на турнире, подтвердив статус сильнейшей команды региона.

В ходе турнира сборная КР одержала уверенные победы над командами Мальдив и Таджикистана со счетом 3:0, Туркменистана — 3:1 и Афганистана — 3:1.

По итогам турнира первое место занял Кыргызстан, второе — Узбекистан, третье — Туркменистан.

Игроки сборной КР отмечены в индивидуальных номинациях:

  • Лучший центральный блокирующий — Нурислам Медетбек уулу;
  • Лучший доигровщик — Нурмухаммед Токтоев;
  • Лучший диагональный нападающий — Оңолбек Каныбек уулу;
  • Лучший игрок турнира — Нурмухаммед Токтоев.
Ссылка: https://24.kg/sport/309263/
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