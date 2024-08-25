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Спорт

Омүрбек Асан уулу завоевал золото и сердца зрителей на ЧМ по борьбе среди юношей

Кыргызстанец Омурбек Асан уулу стал чемпионом мира по спортивной борьбе среди спортсменов до 17 лет, проходящей в Иордании.

Выступая в весовой категории до 60 кг, он одержал победу над соперниками из Японии, Украины и США, а в финале со счетом 5:1 одолел спортсмена из Азербайджана Хусейна Исмаилова, завоевав золотую медаль.

Ранее золотые медали на этом чемпионате также завоевали кыргызстанцы Курсантбек Исаков и Рустамжан Кахаров.

Отметим, что в полуфинале Омурбек Асан уулу проявил не только мастерство, но и благородство. После того как он уложил на лопатки американца Жордина Пора Рэни, и тот, получив травму, с трудом поднялся, Асан уулу продемонстрировал дружественный жест, унеся его с ковра на руках до носилок.

Этот поступок не остался незамеченным — организация «Объединенный мир борьбы» отметила его отдельным постом, подписав фотографии фразой: «Уважайте усилия, а не только результат».
Ссылка: https://24.kg/sport/303018/
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