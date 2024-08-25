Чемпионат мира по борьбе среди юношей. Омүрбек Асан уулу вышел в финал

В финал юношеского чемпионата мира по спортивной борьбе в Иордании вышел кыргызстанец Омүрбек Асан уулу.

Он стартовал вчера в турнире по вольной борьбе в весовой категории до 60 килограммов, начав с победы в 1/8 финала над представителем Японии, в четвертьфинале спортсмен оказался сильнее борца из Украины.

В полуфинале Омурбек Асан уулу оставил соперника из США без шансов на золото. Сегодня спортсмен из КР будет бороться за чемпионское звание против Хусейна Исмаилова из Азербайджана.

Наша сборная также претендует еще на две бронзовые медали.

В весовой категории до 51 килограмма Марлен Абдраимов проиграл в полуфинале и сегодня будет бороться за бронзу.

Нурсадык Нурдинов (до 71 килограмма) проиграл в 1/8 финала. В утешительном поединке ему предстоит схватка за бронзу.