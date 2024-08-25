Чемпионат мира по борьбе среди юношей. Еще одно золото в копилке Кыргызстана

В финале юношеского чемпионата мира по спортивной борьбе в Иордании кыргызстанец Рустамжан Кахаров выиграл золото в весовой категории до 65 килограммов.

Он стартовал в турнире по вольной борьбе и начал с победы над спортсменом из Ирана со счетом 14:5, затем со счетом 10:0 одолел соперника из Австралии.

В четвертьфинале Рустамжан Кахаров оказался сильнее борца из Грузии (6:2), а в полуфинале со счетом 12:5 выиграл поединок у казахстанца.

Вчера в финальной схватке он победил представителя России, став сильнейшим на чемпионате мира.