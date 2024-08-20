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Спорт

Всемирные игры кочевников. Президент Казахстана ознакомился с ходом подготовки

Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ходом подготовки к V Всемирным играм кочевников, которые пройдут с 8 по 13 сентября в Астане. Об этом сообщила пресс-служба «Акорды».

Глава государства посетил стадион «Астана арена», на котором состоится церемония открытия состязаний. В течение года там сделали капитальный ремонт и обновили оборудование. Завершены работы по благоустройству объекта, вмещающего 30 тысяч зрителей.

Касым-Жомарт Токаев осмотрел аккредитационный центр, расположенный в легкоатлетическом комплексе Qazaqstan. Президенту представили форму национальной сборной для участия в Играх кочевников. В ходе мероприятий будут привлечены 1 тысяча 500 волонтеров.

«Ожидается, что в V Всемирных играх кочевников примут участие 2 тысячи 800 спортсменов и членов официальных делегаций из 89 стран мира. Предстоит разыграть 97 комплектов медалей по 21 виду спорта. Основные соревнования пройдут на стадионе «Астана арена», ипподроме «Қазанат», в ледовом дворце «Алау», Дворце единоборств имени Ушкемпирова, гостинично-спортивном комплексе «Думан». Кроме того, создана специальная площадка для соревнований по жамбы ату и теңге ілу», — говорится в сообщении пресс-службы «Акорды».

К проведению Игр приурочено более 150 культурных мероприятий. В частности, на территории этноаула  организуют Музей кочевой цивилизации, город ремесленников и выставку скульптур, а в Национальном музее пройдет международная научно-практическая конференция «Кочевники: история, знания, уроки».

Глава государства посетил ипподром «Қазанат», на котором пройдут состязания по конному спорту, и площадку для соревнований по жамбы ату и теңге ілу.

Напомним, с 8 по 14 сентября в Астане пройдут V Всемирные игры кочевников. Ожидается участие более чем 100 стран мира и около 4 тысяч человек. В 2014, 2016 и 2018 годах Всемирные игры прошли в Кыргызстане, в 2022-м — в Турции. VI игры пройдут в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/sport/302552/
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