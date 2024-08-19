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Спорт

Определена дата боя Валентины Шевченко и Алексы Грассо

Определена дата боя Валентины Шевченко и Алексы Грассо на турнире UFC 306.

Напомним, спортсменки встретятся на турнире UFC 306 в схватке за чемпионский пояс в женском наилегчайшем весе. Поединок состоится 15 сентября в Лас-Вегасе (США).

Соперницы встретятся в третий раз подряд. В марте 2023 года Алекса Грассо одержала победу удушением в четвертом раунде и завоевала чемпионский титул, а реванш в сентябре завершился вничью раздельным судейским решением.

Валентина Шевченко 36 лет, на счету бывшей чемпионки — 23 победы, четыре поражения и одна ничья в профессиональных единоборствах.

Алексе Грассо 31 год. На профессиональном уровне мексиканка одержала 16 побед, потерпела три поражения и завершила один бой вничью.
Ссылка: https://24.kg/sport/302399/
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