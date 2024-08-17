Второй этап Кубка мира по самбо: у кыргызстанцев еще пять бронзовых медалей

В Чолпон-Ате продолжается второй этап Кубка мира по самбо. Соревнования проходят в четырех дисциплинах — мужское спортивное самбо; мужское боевое самбо; женское спортивное самбо; женское боевое самбо.

Накануне на ковер вышли спортсмены, выступающие в весовых категориях до 58, 64, 71, 79, 88, 98 и 98+ килограммов, по боевому самбо и среди женщин в весовых категориях 59, 65 и 72 килограмма.

Членам сборной КР удалось подняться на пьедестал почета, завоевав пять бронзовых наград.

Баел Джакшулуков (до 79 килограммов), Шакхриер Идрисов (98 килограммов), Замирбек уулу Курманбек и Шерзат Кудайбердиев (71 килограмм) вошли в тройки сильнейших в своих весовых категориях.

В номинации «женское боевое самбо» Юсон кызы Акак (до 54 килограммов) вновь завоевала бронзу. Ранее она заняла третье место в весовой категории до 54 килограммов в турнире по спортивному самбо.