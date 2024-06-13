Отбор на Кубок Азии U-17 и U-20. С кем сыграют сборные Кыргызстана по футболу

Сегодня в штаб-квартире АФК состоялись жеребьевки отборочных игр Кубка Азии – 2025 среди молодежных и юношеских команд. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз в соцсетях.

Сборная Кыргызстана U-20 расположилась в группе I с командами Японии, Мьянмы и Туркменистана.

Фото КФС

Подопечные Мирлана Эшенова сыграют матчи отбора 21-29 сентября. Игры группы пройдут в Кыргызстане.

Финальная стадия Кубка Азии состоится 6-23 февраля 2025 года в Китае.

Юношеская команда U-17 по итогам жеребьевки расположилась в группе I со сборными Йемена, Вьетнама и Мьянмы.

Фото КФС

Подопечные Игоря Никитина проведут матчи в рамках отбора 19-27 октября.

Финальная стадия Кубка Азии пройдет 3-20 апреля 2025 года в Саудовской Аравии.