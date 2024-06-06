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Спорт

Отбор на чемпионат мира по футболу. Сборная Малайзии сравняла счет

В Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова в рамках пятого тура отборочного раунда чемпионата мира 2026 года в зоне Азия сборная КР играет с командой Малайзии. Прямой эфир можно посмотреть на телеканале «НТРК-Спорт».

Ответный гол на 38-й минуте соперники забили с углового удара. Автогол записали на Валерия Кичина.

Первый мяч в ворота Малайзии забил Гульжигит Алыкулов.

Напомним, по итогам четырех туров в группе D лидирует сборная Кыргызстана, у которой 9 очков из 12 возможных. В первом туре она потерпела поражение на выезде от Малайзии (3:4), после дома переиграла Оман (1:0), дважды обыграла Тайвань (2:0 в гостях и 5:1 на своем поле).
Ссылка: https://24.kg/sport/296019/
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