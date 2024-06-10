Футбол, ММА и спортивный фестиваль. Соревнования с участием кыргызстанцев

5-12 июня. Чемпионат Азии по велоспорту. Алматы (Казахстан)
Команда в составе пяти человек выступит под руководством старшего тренера Александра Дядичкина.
11 июня. Игры отбора на чемпионат мира по футболу, шестой тур. Маскат
22.00: Кыргызстан — Оман.
11-22 июня. Международный спортивный фестиваль «Жемчужина Кыргызстана». Иссык-Кульская область
В рамках фестиваля пройдут соревнования по 23 видам спорта.
14 июня. Турнир по смешанным единоборствам Cage Fury 132. Филадельфия (США)
Боец из Кыргызстана Бусурман Жумагул уулу проведет бой с Джорджем Ло из США в весе до
13-17 июня. Лицензионный турнир по стрельбе из лука. Анталья
Сборную Кыргызстана представят пять спортсменов.
15 июня. Забег KFC Night Run. Бишкек
KFC Night Run — это единственный ночной забег в Кыргызстане, когда тысячи спортсменов могут пробежать в летнюю ночную прохладу под свет фонарей и стать обладателями медали финишера.
15-18 июня. Кубок мира по кикбоксингу. Будапешт (Венгрия)
Выступят сильнейшие спортсмены мира.
16 июня. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди женских команд, шестой тур
«ФА Алтай» — СДЮШОР СИ «Алга»;
«Виват» — Академия имени Момунова;
«Юность» — «Беловодск-ДЮСШ по ИЗВС».