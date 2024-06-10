05:28
USD 87.86
EUR 93.94
RUB 1.00
Спорт

Футбол, ММА и спортивный фестиваль. Соревнования с участием кыргызстанцев

5-12 июня. Чемпионат Азии по велоспорту. Алматы (Казахстан)

Команда в составе пяти человек выступит под руководством старшего тренера Александра Дядичкина.

11 июня. Игры отбора на чемпионат мира по футболу, шестой тур. Маскат

22.00: Кыргызстан — Оман.

11-22 июня. Международный спортивный фестиваль «Жемчужина Кыргызстана». Иссык-Кульская область

В рамках фестиваля пройдут соревнования по 23 видам спорта.

14 июня. Турнир по смешанным единоборствам Cage Fury 132. Филадельфия (США)

Боец из Кыргызстана Бусурман Жумагул уулу проведет бой с Джорджем Ло из США в весе до 77 килограммов.

13-17 июня. Лицензионный турнир по стрельбе из лука. Анталья

Сборную Кыргызстана представят пять спортсменов.

15 июня. Забег KFC Night Run. Бишкек

KFC Night Run — это единственный ночной забег в Кыргызстане, когда тысячи спортсменов могут пробежать в летнюю ночную прохладу под свет фонарей и стать обладателями медали финишера.

15-18 июня. Кубок мира по кикбоксингу. Будапешт (Венгрия)

Выступят сильнейшие спортсмены мира.

16 июня. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди женских команд, шестой тур

«ФА Алтай» — СДЮШОР СИ «Алга»;
«Виват» — Академия имени Момунова;
«Юность» — «Беловодск-ДЮСШ по ИЗВС».
Ссылка: https://24.kg/sport/295969/
просмотров: 1441
Версия для печати
Материалы по теме
Чемпионат Европы по футболу. Расписание, результаты, таблицы
Назначен новый главный тренер сборной Кыргызстана по футболу
Бүгүн Европа чемпионаты башталат. Биринчи Германия менен Шотландия ойнойт
Евро — 2024: Бүгүн Европа чемпионаты башталат
Отбор на Кубок Азии U-17 и U-20. С кем сыграют сборные Кыргызстана по футболу
Кыргызстандын футбол курамасынын машыктыруучусу Штефан Таркович кызматынан кетти
Штефан Таркович больше не тренер сборной Кыргызстана по футболу
Отечественная сборная по футболу прибыла в Бишкек. Как ее встретили
ЕВРО-2024 чемпионатын O!TV тиркемесинен көрүңүз
Бүгүн Казанда БРИКС оюндары башталат
Популярные новости
Назначен новый главный тренер сборной Кыргызстана по&nbsp;футболу Назначен новый главный тренер сборной Кыргызстана по футболу
Штефан Таркович больше не&nbsp;тренер сборной Кыргызстана по&nbsp;футболу Штефан Таркович больше не тренер сборной Кыргызстана по футболу
Отечественная сборная по&nbsp;футболу прибыла в&nbsp;Бишкек. Как ее&nbsp;встретили Отечественная сборная по футболу прибыла в Бишкек. Как ее встретили
Чемпионат Европы по&nbsp;футболу. Расписание, результаты, таблицы Чемпионат Европы по футболу. Расписание, результаты, таблицы
Бизнес
Бизнес без продаж: как заработать на&nbsp;открытии пункта выдачи заказов Ozon Бизнес без продаж: как заработать на открытии пункта выдачи заказов Ozon
Оплачивайте услуги центра трудоустройства граждан за&nbsp;рубежом через MegaPay Оплачивайте услуги центра трудоустройства граждан за рубежом через MegaPay
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; для автовладельцев: удобные онлайн-сервисы всегда под рукой «Мой О!» для автовладельцев: удобные онлайн-сервисы всегда под рукой
Надежда только на&nbsp;президента. Жильцы Diamond City обратились к&nbsp;Садыру Жапарову Надежда только на президента. Жильцы Diamond City обратились к Садыру Жапарову
16 июня, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:01
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Курман айтом
15 июня, суббота
23:51
В YouTube появятся новые функции, в том числе и неприятные
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
22:31
Критиковать не имеем права. Президент о решении суда по Кемпир-Абаду
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 июня: без осадков
20:23
Новый стадион в Бишкеке. Что уже сделано