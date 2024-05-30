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Спорт

«Олимпиакос» обыграл «Фиорентину» и стал победителем футбольной Лиги конференций

Фото Getty Images. Футболисты «Олимпиакоса» празднуют победу

В финале Лиги конференций греческий «Олимпиакос» обыграл итальянскую «Фиорентину» — 1:0. Об этом сообщил портал sport24.ru.

Основное время завершилось вничью (0:0), а единственный гол в дополнительное время на 116-й минуте забил Аюб Эль-Кааби.

«Олимпиакос» стал третьим победителем Лиги конференций. Турнир проводится с сезона-2021/22. Ранее его выигрывали «Вест Хэм» и «Рома». Кроме того, «Олимпиакос» впервые в истории выиграл еврокубок.

«Фиорентина» во второй раз подряд уступила в финале Лиги конференций — в прошлом сезоне команда Винченцо Итальяно в решающем матче проиграла «Вест Хэму» (1:2).

Кстати, нападающий «Олимпиакоса» Аюб Эль-Кааби стал и лучшим форвардом турнира, забив 11 мячей в 9 матчах. 
Ссылка: https://24.kg/sport/295391/
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