Турниры по боксу и дзюдо. Соревнования с участием кыргызстанцев

20 января — 24 февраля. Зимнее первенство по футболу
В первом турнире сезона 2024 года сыграют 10 команд: представители Национальной лиги и дублирующие составы клубов Кыргызской премьер-лиги. Зимнее первенство проводится для подготовки команд к сезону.
19 января — 1 февраля. Зимние юношеские Олимпийские игры. Канвон (Южная Корея)
На 29-30 января запланированы соревнования по беговым лыжам, где выступит кыргызстанец Артур Сапарбеков.
28 января — 2 февраля. Чемпионат Чуйской области по шахматам. Бишкек
Турнир пройдет по правилам ФИДЕ.
29 января — 4 февраля. Международный турнир по боксу Boxam. Ла-Нусия (Испания)
Кыргызстан представят 11 спортсменов.
2-4 февраля. Турнир Большого шлема по дзюдо. Париж (Франция)
Кыргызстан представят четыре спортсмена.
2-11 февраля. Чемпионат Бишкека по шахматам. Бишкек
Турнир пройдет по правилам ФИДЕ.