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Спорт

Турниры по боксу и дзюдо. Соревнования с участием кыргызстанцев

20 января — 24 февраля. Зимнее первенство по футболу

В первом турнире сезона 2024 года сыграют 10 команд: представители Национальной лиги и дублирующие составы клубов Кыргызской премьер-лиги. Зимнее первенство проводится для подготовки команд к сезону.

19 января — 1 февраля. Зимние юношеские Олимпийские игры. Канвон (Южная Корея)

На 29-30 января запланированы соревнования по беговым лыжам, где выступит кыргызстанец Артур Сапарбеков.

28 января — 2 февраля. Чемпионат Чуйской области по шахматам. Бишкек

Турнир пройдет по правилам ФИДЕ.

29 января — 4 февраля. Международный турнир по боксу Boxam. Ла-Нусия (Испания)

Кыргызстан представят 11 спортсменов.

2-4 февраля. Турнир Большого шлема по дзюдо. Париж (Франция)

Кыргызстан представят четыре спортсмена.

2-11 февраля. Чемпионат Бишкека по шахматам. Бишкек

Турнир пройдет по правилам ФИДЕ.
Ссылка: https://24.kg/sport/284948/
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