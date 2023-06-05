Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

7-11 июня. Чемпионат Азии и Океании по самбо. Астана

Медали разыграют по спортивному самбо среди юношей, юниоров, взрослых и мастеров, а также по боевому самбо среди мужчин. Впервые пройдет чемпионат среди слепых и слабовидящих.

9, 11 июня. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд Национальной лиги. Седьмой тур

9 июня:

«Алтай» — «Наше»;

11 июня:

«Бурана-Токмок» — Дордой-РУОР;

«Чолпон-Ата» — «Чемпион»;

«Семетей-Талас» — «Ысык-Көл Мурас»;

«Нур-Баткен» — «Металлург»;

«Тепе-Коргон» — «Анадолу»;

«Исфайрам»; «Шахтер» (Таш-Кумыр);

Академия имени А.Момунова — «Шахтер» (Кызыл-Кия).

10-11 июня. Открытый Кубок Азии по дзюдо. Бишкек

Рейтинговый турнир входит в официальный календарь Международной федерации дзюдо. Чемпионы и призеры смогут завоевать очки для лицензии на Олимпийские игры в Париже.

10-16 июня. Турнир Центральноазиатской футбольной ассоциации. Бишкек

10 июня: Кыргызстан — Афганистан.

10-18 июня. Чемпионат Азии по спортивной борьбе (U17 и U23). Бишкек

Лучших в своих возрастных категориях выявят в греко-римской, вольной и женской борьбе.

11 июня. Велогонка Kokomeren Race. Суусамырская долина