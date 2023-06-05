Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

7-11 июня. Чемпионат Азии и Океании по самбо. Астана
Медали разыграют по спортивному самбо среди юношей, юниоров, взрослых и мастеров, а также по боевому самбо среди мужчин. Впервые пройдет чемпионат среди слепых и слабовидящих.
9, 11 июня. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд Национальной лиги. Седьмой тур
9 июня:
«Алтай» — «Наше»;
11 июня:
«Бурана-Токмок» — Дордой-РУОР;
«Чолпон-Ата» — «Чемпион»;
«Семетей-Талас» — «Ысык-Көл Мурас»;
«Нур-Баткен» — «Металлург»;
«Тепе-Коргон» — «Анадолу»;
«Исфайрам»; «Шахтер» (Таш-Кумыр);
Академия имени А.Момунова — «Шахтер» (Кызыл-Кия).
10-11 июня. Открытый Кубок Азии по дзюдо. Бишкек
Рейтинговый турнир входит в официальный календарь Международной федерации дзюдо. Чемпионы и призеры смогут завоевать очки для лицензии на Олимпийские игры в Париже.
10-16 июня. Турнир Центральноазиатской футбольной ассоциации. Бишкек
10 июня: Кыргызстан — Афганистан.
10-18 июня. Чемпионат Азии по спортивной борьбе (U17 и U23). Бишкек
Лучших в своих возрастных категориях выявят в греко-римской, вольной и женской борьбе.
11 июня. Велогонка Kokomeren Race. Суусамырская долина
Общая протяженность трассы —