Турнир по борьбе в Бишкеке. В первый день у кыргызстанцев две бронзы

Спортсмены из Кыргызстана в первый день турнира Kaba Uulu Kozhomkul & Raatbek Sanatbaev в Бишкеке завоевали две медали. Об этом сообщил сайт Объединенного мира борьбы.

В первый день на ковер вышли 15 представителей КР.

Бексултан Махмудов в первой схватке в весовой категории до 97 килограммов уступил спортсмену из КНР, но в утешительном турнире был сильнее китайского и казахского борцов. У него бронзовая медаль.

В весовой категории до 63 килограммов за бронзу боролись два представителя нашей страны — Дастан Кадыров и Баяман Каримов. Обладателем медали стал Дастан Кадыров.