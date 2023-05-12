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Спорт

Кыргызстанцы завоевали две медали чемпионата Азии по тяжелой атлетике

Кыргызстанцы завоевали две медали чемпионата Азии, проходившего в городе Чинджу (Корея). Об этом сообщается на сайте Международной федерации тяжелой атлетики.

Эмиль Молдодосов завоевал малую серебряную медаль в рывке (166 килограммов) в весовой категории до 89 килограммов. В итоговом протоколе после двух дисциплин он занял седьмое место.

Бекдоолот Расулбеков завоевал малую бронзовую медаль в весовой категории до 102 килограммов в толчке (217 килограммов). В сумме двух дисциплин Бекдоолот Расулбеков стал шестым.
Ссылка: https://24.kg/sport/265329/
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