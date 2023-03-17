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Спорт

Кыргызстанцы выступили на турнире по смешанным единоборствам в Казахстане

В Атырау прошел турнир по смешанным единоборствам Mergen Fighting Championship 4. О результатах сообщается на странице лиги в Instagram.

Едиль Есенгулов выиграл свой бой против Исатая Темирова из Казахстана техническим решением в первом раунде. Поединок остановлен в первом раунде: казахстанцу не разрешили продолжать схватку из-за сильного рассечения.

Внимание: в видео есть кровь!

Другие кыргызстанцы проиграли схватки спортсменам из Казахстана: Адилет Омурбек уулу уступил Ерлану Шакишеву, Алмазбек Надиров — Олжасу Молдагалиеву, Канат Кельдибеков — Нурбергену Шарипову.
Ссылка: https://24.kg/sport/261071/
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